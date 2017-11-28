الأرصاد تحذر من ضباب يحجب الرؤية على 6 مناطق

حمود العنزي(صدى):

حذر النظام الآلي للإِنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من تعرض عدة مناطق لضباب يحجب الرؤية خلال الساعات المقبلة، خاصة على الطرق السريعة، والمرتفعات، والمناطق المفتوحة.

وأشار الإنذار المبكر في سلسلة تغريدات عبر حسابه في موقع تويتر، إلى أن الحالة الجوية تشمل كلا من: الباحة، وعسير، والطائف بمكة المكرمة، وحائل تبدأ من الساعة 21:40 من مساء اليوم الاثنين، وتنتهي صباح الغد في تمام الساعة 7:00 صباحا.

وتشمل الحالة الجوية منطقتي الجوف والحدود الشمالية، وتبدأ من الساعة 21:40 من مساء أمس الاثنين، وتنتهي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 8:00 صباحا، وتتسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية.