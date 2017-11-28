فيديو.. جامعة الحدود الشمالية تكشف ملابسات التعاقد مع أستاذ جامعي متورط بقضية رشوة

محمد بن طحيطح(صدى):

كشفت جامعة الحدود الشمالية، عن ملابسات التعاقد مع أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من الجنسية العربية، الذي يواجه اتهامات بتلقي رشوة من طالباته أثناء تدريسه في جامعة ببلاده.

وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة الحدود الشمالية الدكتور مفضي الشراري، في مداخلة هاتفيةعلى قناة ” العربية “، أن الأستاذ الجامعي المذكور تم التعاقد معه بعد التأكد من كفاءته وسلامة جميع وثائقه وخبراته السابقة، مضيفا أنه كان يعمل في جامعتين سعوديتين، وقد أثنوا عليه وأفادوا بأنه متميز في عمله ولا توجد عليه أي ملاحظات تمنع التعاقد معه، ولديه تصريح بذلك، وأن استقالته كانت بناءً على طلبه.

وأكد الشراري، أنه لرغبة الجامعة في التعاقد معه، تمت إحالة وثائقه إلى الجهات المختصة في بلاده، وتمت مصادقتها، وذلك من الملحقية والسفارة، ولم يذكروا عليه أي ملاحظات.