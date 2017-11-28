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  3. صالح الحمادي : أكثر من نصف المجتمع السعودي هلاليين

صالح الحمادي : أكثر من نصف المجتمع السعودي هلاليين




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1959 ] نشر منذ 3 ساعات

هاذي اكذوبة جديدة اطلقها عادل التويجري في برنامج اكشن يادوري والحماد ومن هم على

شاكلته يريدون ترسيخها …. والله شيء مضح ويدعوا للسخرية فعلآ .

ياناس أخجلوا وأحترموا مواقعكم الإعلامية وعيب عليكم تكذبون الكذبة وتصدقونها والله عيب .

[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 3 ساعات

أغلبهم اناث اللي زاد نص المجتمع اتمنى ياحمادي تشيل الإناث عشان تعرف أكثر شعبيه وجمهور

[ عدد التعليقات: 342 ] نشر منذ 2 ساعتين

حتى بالاعلام تبون الناس مع النادي المحلي ..

وتبقى العالميه صعبه قويه 😍😍😅

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