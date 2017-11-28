صالح الحمادي : أكثر من نصف المجتمع السعودي هلاليين

الثلاثاء 28
نوفمبر
هاذي اكذوبة جديدة اطلقها عادل التويجري في برنامج اكشن يادوري والحماد ومن هم على
شاكلته يريدون ترسيخها …. والله شيء مضح ويدعوا للسخرية فعلآ .
ياناس أخجلوا وأحترموا مواقعكم الإعلامية وعيب عليكم تكذبون الكذبة وتصدقونها والله عيب .
أغلبهم اناث اللي زاد نص المجتمع اتمنى ياحمادي تشيل الإناث عشان تعرف أكثر شعبيه وجمهور
حتى بالاعلام تبون الناس مع النادي المحلي ..
وتبقى العالميه صعبه قويه 😍😍😅
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
القرشي[ عدد التعليقات: 1959 ] نشر منذ 3 ساعات
هاذي اكذوبة جديدة اطلقها عادل التويجري في برنامج اكشن يادوري والحماد ومن هم على
شاكلته يريدون ترسيخها …. والله شيء مضح ويدعوا للسخرية فعلآ .
ياناس أخجلوا وأحترموا مواقعكم الإعلامية وعيب عليكم تكذبون الكذبة وتصدقونها والله عيب .
مؤدب[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 3 ساعات
أغلبهم اناث اللي زاد نص المجتمع اتمنى ياحمادي تشيل الإناث عشان تعرف أكثر شعبيه وجمهور
شمس الحقيقة[ عدد التعليقات: 342 ] نشر منذ 2 ساعتين
حتى بالاعلام تبون الناس مع النادي المحلي ..
وتبقى العالميه صعبه قويه 😍😍😅