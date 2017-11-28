بالفيديو.. الصنيع: غياب كهربا لا يتعلق بمواجهة النصر
أوضح رئيس نادي الاتحاد، حمد الصنيع، أن غياب مهاجم الفريق محمود عبد المنعم ” كهربا ” ، عن مواجهة النصر في قمة الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس؛ جاء بسبب الإصابة.
فقد أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت لكهربا يوم الثلاثاء على موضع إصابته في الظهر لدى طبيب مختص في ألمانيا حاجته إلى برنامج تأهيلي لمدة أسبوع يعود بعدها إلى جدة.
قال الصنيع عبر برنامج أخر شوط المذاع عبر فضائية ” mbc ” ، ” إن غياب كهربا لا يتعلق بمواجهة النصر ولا بأمور مالية ” .
حمد الصنيع :
الغياب لا يتعلق بمواجهة النصر و لا بأمور مالية .. و فهد المولد لا يمكن أن يزعل من بيته#اخر_شوط pic.twitter.com/RfDcWx6KEG
— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) ٢٧ نوفمبر، ٢٠١٧
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