بطولة آسيا تعصف بعروس في شهر العسل
حملت بطولة الأندية الآسيوية مأساة لمواطنة بمنطقة الباحة لم تكمل 3 أيام على دخولها قفص الزوجية؛ بعد أن خرج عريسها مع أصدقائه للاحتفال بفوز أرروا الياباني على الهلال في نهائي البطولة الآسيوية السبت الماضي والعدول عن رحلة للعمرة كانت مقرره سلفا .
وقال مصدر مقرب من الفتاة لـ ” صدى ” ، ” إن الشاب قطع وعدا لأصدقائه أنه على استعداد على الذهاب معهم في رحلة سياحية لجزيرة فرسان وترك عروسة فيما لو خسر الهلال اللقب! ” .
وأكد المصدر إلى أن والد الفتاة غضب من التصرف الطائش للشاب الذي ذهب للاحتفال بخيبة أمل بحسب وصفة وترك خلفه زوجته في انتظاره؛ مما اعتبره تصرف طائش وارعن من شاب لايعي معنى الحياة الزوجية وقدسيتها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23206 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا أولها أجل وشلون تاليها
بكرة النهار يتركك أنتي وعيالك
ولا درى عنك😡
مغابش[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا والله البلاشه واللي جانا من التعصب الأعمى
لو كان أصحابك فيهم خير ما اخذوك معهم وخلوك تروح مكة افضل
المشعفل[ عدد التعليقات: 1018 ] نشر منذ 4 ساعات
إذا كان الخبر صحيحاً فإن هذا الرجل معتوه غبي ساذج أقبح الأوصاف يجب ان يتصف بها مع العلم أني نصراوي صميم جداً وانصح أبو البنت عدم ارجاعها إلى هذا المخبول مهما كان الثمن لعنك الله يابو البنت اذا رجعت بنتك لهذا السطل الواحد إذا تزوج بنات الناس يجب أن يحشمهن ويقدرهن ويعرف ماهي العشره الزوجيه على أصولها ماهو علشان كوره ومالك 3 أيام زواج يالوح تسوي كذا لا بارك الله فيك.
المر[ عدد التعليقات: 300 ] نشر منذ 4 ساعات
اصحابه المفروض يقولون له انثبر توك عريس وش التعصب الكوره اللي عمت عيون الناس الصلاح من الله
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38815 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, بعض البشر مايستاهل الإبتسامه في وجهه ، ماهو عاد تزوجه ,, اخس الله يخسيك ,,
المر[ عدد التعليقات: 300 ] نشر منذ 4 ساعات
حد يسيب المنقا والعلوم الزينه ويروح يهبق مع الاصاحيب
أبو الجدايل[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 4 ساعات
ﻻ والله يا الربع إلا بعض الأهل يبلشون في عيالهم
فيقولون خلنا نزوجه
أربه يعقل ويهديه الله وينضبط وينصلح حاله
والضحايا بنات الأجواد
شوفوا الفروع النسائيه للضمان الاجتماعي
أغلبهن بنات صغيرات .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6228 ] نشر منذ 4 ساعات
مو صاحي الله يصلحهه😣😊
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23206 ] نشر منذ 4 ساعات
صادق يبوالجدايل
هذي نتائج زوجه يعقل
وهذي نتيجة الي يزوج بزران
بس وش اتسوي
قبل أمس شخص وبنفس المنطقة رايح يزوج بنته ويعقد عقرانها من سجين محكوم4سنوات وفقضية مخدرات🤔
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6092 ] نشر منذ 3 ساعات
يضحكون على الحريم ويقولون عقلها ناقص وهم بلا عقول اصلاً ولا دين صدق الحمدلله على نعمة العقل
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 3 ساعات
جيل…. ذا عكرة ضب كثيره عليه يتزوجها
هذا جيل فوترشورب وسفلي وفاس كلب وتوتر وش تتوقعون منه ابوه يدلعه ومه ماغير تقوله وش الي مزعلك يازين الدنيا ولي فيها ولو تشوفه ينحاش الكلب من قذلته وشكله
الله المستعان جيل مصدق نفسه
امس واحدا من عيال عيالي مصور شكله غريب ووسيم ولو تشوفه بالطبيعة تنحاش منه وطلع ذا الي يقاله سفلي با سنب شت الله لا يبلانا
ام البنات[ عدد التعليقات: 1435 ] نشر منذ 3 ساعات
العقل نعمه 😂
محايد[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 3 ساعات
انا اشوف انه عادي ماسوى شي
لو انه موديها عند اَهلها وقال لهم معي طلعه مع الشباب لمدة كذا كذا في جزيرة فرسان وراجع ان شاء الله وبوديك عمره والطائف وزياره للمدينه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومايكون خاطرك الا طيب
بس هو الله يهديه من كثر فرحه ان الهلال انهزم شمع على طول وقال قدام
المواضيع الا زي كذا تنحل بشكل ودي وتفاهم ونصائح مو على طول اشيل بنتي ويالله انقلع انت مو قد المسؤليه
ترى تزوج بفلوسه وتعبه مو اقل من ٧٠الف
مو عاطيه بنتك بلاش
المواضيع الا زي كذا المفروض حتى في الاعلام ماتطلع
رامي الايطالي[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 3 ساعات
المفروض تطلب الطلاق وش هالارعن مريض نفسي الله المستعان
زائر[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 3 ساعات
مع احترامي للجميع كلن ادلابدلوه على الرجل ولا شفت احد منكم تكلم على الكاتبه امل الغامدي حيث ان الموضوع ليسى يحمل كل الكلام الذي بدر منكم على الرجل الموضوع كله على شان هلال ونصر وأثارت التعصب من قبل الكاتبه هداها الله التعصب معميها
شماااالي[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 3 ساعات
محايد كلامك معقول
ولكن اخوياه المفروض هم يقولون له
لا مايصير هالكلام انت توك معرس روح لبيتك وقضي إجازتك زي ما انت مخطط سواء مكه المكرمه او غيرها
تحياتي
المر[ عدد التعليقات: 300 ] نشر منذ 3 ساعات
يمكن تمنع زياده طفش راح هج قال غيب يمكن اوحشها
علي عطيف[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة
كلام فاااضي
شكل البنت هلاليه ونفسيه سمعت انه محتفل مع الشعب بفوز اوراوا
لفقت الموضوع
ماعليش تحملوا ياهلاليين هههههههه