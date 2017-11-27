بطولة آسيا تعصف بعروس في شهر العسل

أماني الغامدي(صدى):

حملت بطولة الأندية الآسيوية مأساة لمواطنة بمنطقة الباحة لم تكمل 3 أيام على دخولها قفص الزوجية؛ بعد أن خرج عريسها مع أصدقائه للاحتفال بفوز أرروا الياباني على الهلال في نهائي البطولة الآسيوية السبت الماضي والعدول عن رحلة للعمرة كانت مقرره سلفا .

وقال مصدر مقرب من الفتاة لـ ” صدى ” ، ” إن الشاب قطع وعدا لأصدقائه أنه على استعداد على الذهاب معهم في رحلة سياحية لجزيرة فرسان وترك عروسة فيما لو خسر الهلال اللقب! ” .

وأكد المصدر إلى أن والد الفتاة غضب من التصرف الطائش للشاب الذي ذهب للاحتفال بخيبة أمل بحسب وصفة وترك خلفه زوجته في انتظاره؛ مما اعتبره تصرف طائش وارعن من شاب لايعي معنى الحياة الزوجية وقدسيتها.