نجاة شاب من موت محقق بعد اصطدام سيارته بعمود كهرباء بالقنفذة

نايف السالم(صدى):

نجا شاب، من موت محقق عندما اصطدمت سيارته من نوع ” الكامري ” بعمود كهرباء، يقع في حرم طريق قرية الشعب التابعة لمركز حلي جنوب القنفذة.

وكانت السيارة قد انحرفت بسائقها عن مسارها، ولم يتمكن من تفادي الارتطام بعمود الكهرباء؛ لأنه يقع في حرم الطريق، بحسب إفادة الأهالي من مستخدمي الطريق نفسه.

وأدى الحادث إلى سقوط المحول الكهربائي المعلق على ” قمرة ” السيارة، وتمكَّن الموجودون من إخراج قائدها قبل أن يتعرَّض لمكروه.