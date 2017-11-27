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  • نشر : منذ 5 ساعات
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  • حوادث

مصرع شخص دهسا في حادث سيارة بجدة

مصرع شخص دهسا في حادث سيارة بجدة
نايف السالم(صدى):

تلقي مركز عمليات مكة المكرمة 911، بلاغا بمصرع شخص في جدة دهسا، خلال عبوره من غير الطريق المخصص للمشاة بحي الورود فضلا عن سرعة السيارة الزائدة.

وأكد المركز في بيان له منذ قليل، عبر حسابه على ” تويتر ” ، أنه تم التحفظ على السائق باشرت الجهات ذات الاختصاص.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 23206 ] نشر منذ 5 ساعات

السرعه الزايده
هاالحين هذيلن الي يجونك مقلعيييييين طاااايرين بسياراتهم
وش عندهم مستعجلين
بيمسكون الدنيا لاتدور ولا أيش؟
هذيلن خطر على البشرية
يتموا كمن طفل وطفله
ورملوا نساء
وأحرموا كمن عائلة من معيلها
سحقو البلاد والعباد
الى متى🤔

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