مصرع شخص دهسا في حادث سيارة بجدة
تلقي مركز عمليات مكة المكرمة 911، بلاغا بمصرع شخص في جدة دهسا، خلال عبوره من غير الطريق المخصص للمشاة بحي الورود فضلا عن سرعة السيارة الزائدة.
وأكد المركز في بيان له منذ قليل، عبر حسابه على ” تويتر ” ، أنه تم التحفظ على السائق باشرت الجهات ذات الاختصاص.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23206 ] نشر منذ 5 ساعات
السرعه الزايده
هاالحين هذيلن الي يجونك مقلعيييييين طاااايرين بسياراتهم
وش عندهم مستعجلين
بيمسكون الدنيا لاتدور ولا أيش؟
هذيلن خطر على البشرية
يتموا كمن طفل وطفله
ورملوا نساء
وأحرموا كمن عائلة من معيلها
سحقو البلاد والعباد
الى متى🤔
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22102 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين