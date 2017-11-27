مصرع شخص دهسا في حادث سيارة بجدة

نايف السالم(صدى):

تلقي مركز عمليات مكة المكرمة 911، بلاغا بمصرع شخص في جدة دهسا، خلال عبوره من غير الطريق المخصص للمشاة بحي الورود فضلا عن سرعة السيارة الزائدة.

وأكد المركز في بيان له منذ قليل، عبر حسابه على ” تويتر ” ، أنه تم التحفظ على السائق باشرت الجهات ذات الاختصاص.