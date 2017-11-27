إصابة شخص في حادث سيارة بالعاصمة المقدسة

نايف السالم(صدى):

تلقي مركز عمليات مكة المكرمة 911، بلاغا بانحراف مركبة عن مسارها وارتطامها بمتجر بسبب السرعة بالعاصمة المقدسة.

وأضاف مركز العمليات في بيان منذ قليل عبر حسابه على ” تويتر ” أن الحادث أسفر عن إصابة، وباشرت الجهات المختصة بالحادث.