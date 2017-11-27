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  • نشر : منذ 5 ساعات
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  • حوادث

إصابة شخص في حادث سيارة بالعاصمة المقدسة

إصابة شخص في حادث سيارة بالعاصمة المقدسة
نايف السالم(صدى):

تلقي مركز عمليات مكة المكرمة 911، بلاغا بانحراف مركبة عن مسارها وارتطامها بمتجر بسبب السرعة بالعاصمة المقدسة.

وأضاف مركز العمليات في بيان منذ قليل عبر حسابه على ” تويتر ” أن الحادث أسفر عن إصابة، وباشرت الجهات المختصة بالحادث.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 38815 ] نشر منذ 3 ساعات

الحمد لله على السلامه ,, لاتعودها ,,

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