إصابة شخص في حادث سيارة بالعاصمة المقدسة
تلقي مركز عمليات مكة المكرمة 911، بلاغا بانحراف مركبة عن مسارها وارتطامها بمتجر بسبب السرعة بالعاصمة المقدسة.
وأضاف مركز العمليات في بيان منذ قليل عبر حسابه على ” تويتر ” أن الحادث أسفر عن إصابة، وباشرت الجهات المختصة بالحادث.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23206 ] نشر منذ 5 ساعات
بسبب السررررعه
بسبب الجنان الي براسه
ليته راح وأرتاح.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22102 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يشفيه ويعافيه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38815 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله على السلامه ,, لاتعودها ,,