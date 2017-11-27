شاهد.. تعليق العلياني علي بيان جامعة الشمالية

خالد الضبيبي(صدى):

أعرب الإعلامي علي العلياني، مقدم البرنامج المذاع على شاشة إم بي سي، عن اندهاشه من رد جامعة الشمالية على ما أذاعه في حلقة الأسبوع الماضي، ببيان مكون من 17 صفحة، معلقًا أنه يصعب قراءته عبر البرنامج لطوله، مضيفًا أن الجامعة تم توجيه دعوة لهم في حلقة الأسبوع الماضي ليكون هناك رأي ورأي آخر ولكن لم يكن هناك استجابة.

وفي حلقة الأسبوع الماضي، استضاف البرنامج عددًا من الضيوف للحديث عن ما قال إنه فسادًا يضرب جامعة الحدود الشمالية، وسط استقالات للعديد من العاملين فيها.

ووعدت جامعة الحدود الشمالية بإصدار بيان صحافي صباح أمس الأحد، للرد على ضيوف البرنامج الذي تناول مشاكل وشكاوى أبناء المنطقة، كما اتهمت الجامعة الضيوف بالتضليل والكذب.

يمكن الاطلاع على رد الجامعة أضغط هنـــــا __بيان صحفي_