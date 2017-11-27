لليوم الثاني على التوالي.. ” الانضباط والأخلاق ” تُطلق غرامات بالجملة على اللاعبين

نواف السالم(صدى):

ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عدد من اللاعبين من مختلف النوادي؛ وجاء ذلك نتيجة سبب واحد فقط وهو عدم احترام اللاعبين لقرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد.

وأعلنت اللجنة أنه تم فرض غرامة مالية قدرها 40.545 ريال على لاعب نادي الهلال ماجد النجراني، كما تم فرض غرامة 23.050 ريال على لاعب نادي النصر شايع شراحيلي، بينما بلغت الغرامة المفروضة على لاعب نادي الاتحاد فواز القرني 35.050 ريال.

وأضافت اللجنة أنه تم إلزام لاعب نادي الاتفاق ماجد الخيبري بدفع غرامة قدرها 14.800 ريال، وسجلت الغرامة المفروضة على لاعب النادي الأهلي علي الزبيدي أعلى قيمة للغرامات بمبلغ 65.050 ريال.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها لجنة الانضباط والأخلاق بفرض عقوبات جماعية على اللاعبي، حيث فرضت أمس عقوبات بالتوقيف والغرامات المالية على 4 لاعبين وناديين.