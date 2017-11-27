تأييد حبس محامِ مصري سنتين لتورطه في سرقة شقة مذيعة سعودية

القاهرة(صدى):

قضت محكمة جنح المعادى بالقاهرة، اليوم الإثنين، برفض معارضة المحامى المصري عبد العزيز عامر، صاحب طلب رد قاضى محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وآخرين فى ” قضية القرن ” ، على الحكم الصادر من محكمة جنح المعادى، بحبسه لمدة سنتين مع الشغل فى القضية رقم 8099 لسنة 2017 لتورطه فى سرقة منقولات مذيعة سعودية من شقتها بالمعادى وقررت تأييد الحكم .

كانت محكمة جنح المعادى بالقاهرة، قضت فى 19 يونيو الماضى بحبس عبدالعزيز عامر، سنتين مع الشغل والنفاذ لاتهامه بسرقة المنقولات المملوكة للمجنى عليها ” هانية كامل ” من شقتها الكائنة بالمعادي، عقب قيامه بكسر باب الشقة مستغلًا إقامتها فى السعودية، وقدم دفاع ” عبدالعزيز ” معارضةً على الحكم.

كشفت أوراق القضية عن أن المتهم سرق كل محتويات شقة المذيعة السعودية، المتمثلة في ” غرفتى نوم وصالون، ثلاجتين، لوحات فنية وأنتيكات، تليفزيون، شاشة عرض، وعدد من الأجهزة الكهربائية والملابس ” .