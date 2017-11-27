تأييد حبس محامِ مصري سنتين لتورطه في سرقة شقة مذيعة سعودية
قضت محكمة جنح المعادى بالقاهرة، اليوم الإثنين، برفض معارضة المحامى المصري عبد العزيز عامر، صاحب طلب رد قاضى محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وآخرين فى ” قضية القرن ” ، على الحكم الصادر من محكمة جنح المعادى، بحبسه لمدة سنتين مع الشغل فى القضية رقم 8099 لسنة 2017 لتورطه فى سرقة منقولات مذيعة سعودية من شقتها بالمعادى وقررت تأييد الحكم .
كانت محكمة جنح المعادى بالقاهرة، قضت فى 19 يونيو الماضى بحبس عبدالعزيز عامر، سنتين مع الشغل والنفاذ لاتهامه بسرقة المنقولات المملوكة للمجنى عليها ” هانية كامل ” من شقتها الكائنة بالمعادي، عقب قيامه بكسر باب الشقة مستغلًا إقامتها فى السعودية، وقدم دفاع ” عبدالعزيز ” معارضةً على الحكم.
كشفت أوراق القضية عن أن المتهم سرق كل محتويات شقة المذيعة السعودية، المتمثلة في ” غرفتى نوم وصالون، ثلاجتين، لوحات فنية وأنتيكات، تليفزيون، شاشة عرض، وعدد من الأجهزة الكهربائية والملابس ” .
اترك تعليقاً