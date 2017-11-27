رئيس بلدية رجال ألمع يرافق المجلس البلدي في زيارة لمركز الحبيل

سعيد العجل(صدى):

قام رئيس بلدية محافظة رجال ألمع الأستاذ سعيد بن علي حافظ بمرافقة أعضاء المجلس البلدي بجولة ميدانية لتفقد المشاريع التي تنفذها البلدية حاليا بمركز الحبيل ، وذلك ضمن الجولات التي يقوم بها لمتابعة جميع أعمال البلدية وقيامها بالعمل المطلوب لخدمة المواطنين وتماشيا مع توجيهات القيادة فيما يخدم المواطن وتحقيقا لرؤية ٢٠٣٠ .

حيث شملت الزيارة الوقوف على مشروع الحزام الدائري بمركز الحبيل الذي يبدأ من الشارع العام مروراً بحي الراحة وقرى برقان وحتى يتصل بطريق مجمع المدارس

هذا وقد أوضح رئيس بلدية رجال ألمع أن مثل هذه المشاريع التي تخدم المواطن بصورة مباشرة تحظى بمكانة عظيمة لدى البلدية وأنها تسعى إلى تلبية مطالب المواطنين وتنفيذ ما يحتاجون إليه من مشاريع وإزالة كل ما من شأنه أن يكبدهم أي لون من ألوان العناء والمشقة .

كما أكد أن البلدية تبذل قصارى جهدها للإنتهاء من هذا المشروع بأقرب وقت ممكن وفق الخطط الزمنية المقررة لهذا المشروع .