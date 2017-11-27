حقوقي: استغلال الأطفال في أعمال التسول جريمة تستحق العقاب

عادل الحربي(صدى):

حذر الدكتور نواف السلمي، أستاذ الحقوق بجامعة الملك سعود، اليوم الاثنين، من استغلال الأطفال في الأعمال المنافية للقانون، دون مراعاة لمشاعرهم البريئة، وخاصةً عن طريق التسول دون تفريق بين موسم شتاء أو صيف، بهدف كسب أكبر قدر من المال، قائلًا: ” التسول يعد جريمة منفردة واستغلال الأطفال جريمة أخرى أكبر تستحق العقوبة ” .

وأشار ” السلمي ” ، خلال حواره ببرنامج ” المستشار ” ، المُذاع على قناة السعودية، إلى ضرورة إلحاق الأطفال بالتعليم المبكر وحمايته من الأمية؛ لأن تركه جاهلاً يعد جريمة أخرى، موضحًا: ” الطفل مسكين وليس في نفسه حكيم وإذا ولي الأمر منعه من التعليم يعد هذا جريمة كبرى ” .

وشدد على ضرورة استخراج بطاقات إثبات الشخصية للأطفال، وإلحاقهم بالكارت العائلي، لأن تركهم دون بطاقات حتى سن ال 15 عاماً يطلق عليه جريمة إهمال.