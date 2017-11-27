العمالة الهندية تحول 10.5 مليار دولار من المملكة

نايف السالم(صدى):

أعلن مركز بيو للأبحاث، أن الهند تلقت ما يقرب من 69 مليار دولار في عام 2015 وحده، منها 10.5 مليار دولار أي ما يعادل 39 مليارًا و400 مليون ريال جاءت من السعودية، وهي تعد من أكبر مصادر التحويلات إلى الهند.

ويتوقع البنك الدولي أن ترتفع التحويلات المالية للمغتربين الهنود من جميع دول العالم، بما فيها السعودية، خلال عام 2018.

ونقلت تقارير هندية عن سفارة نيودلهي لدى الرياض، أن عدد العمالة الهندية في المملكة ارتفع من ثلاثة ملايين و39 ألف في شهر مارس الماضي إلى ثلاثة ملايين و253 ألف حتى شهر أكتوبر الماضي، أي بزيادة أكثر من 200 ألف خلال الأشهر السبعة الأخيرة.