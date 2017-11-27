جرحى وأنهيار مبانى عقب أنفجار بركان بالصين
إنفجار بركان بمدينة نينغبو شرق الصين ،أسفرعنه سقوط عدد من الجرحى وأنهيار مباني قريبة وتدمير سيارات ووقوع إصابات وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية ،كما جاء على ” سي سي تى في ” موقع تليفزيون الصين المركزى الرسمى صور لسيارات محطمة كما أظهرت سحابة رمادية من الدخان وركاما على بعد أمتار من موقع الإنفجار ،و صور لرجال يرتدون خواذات وينقلون الجرحى .
وأبان التليفزيون أن هناك ما يقرب من 30 جريحا نقلوا إلي المستشفيات وأضاف أن عمليات الإنقاذ مازالت مستمرة ،وقال شاهد عيان للتلفزيون الصين المركزى ” هناك عدد كبير من الجرحى ” .
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