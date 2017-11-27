عبداللطيف آل الشيخ: الرشوة آفة خبيثة.. والملك سلمان يبدأ التطهير

نايف السالم(صدى):

أكد رئيس عام هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر سابقًا الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الاثنين، أن الرشوة هي آفة خبيثة محرمة شرعًا ومُجرمة نظامًا تٌفسد المجتمعات وتآذن لها بالزوال، مشيرًا إلى أن من يمارس الرشوة يتخلى عن دينه وأخلاقه فهي من قواعد فقه الشيطان.

وأوضح ” عبداللطيف ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه سيتم القضاء على هذا الجُرم والرؤوس المسئولة عنه في عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله- ضمن حملة الفساد لتطهير المملكة.

وقال عبداللطيف: ” من قواعد فقه الشيطان وأتباعه إدهن السير يسير وما يخدم بخيل تلطيفاً لجريمة الرشوة وتهويناً على الدافع والآخذ وفِي عهد الملك الصالح سلمان الحزم ومحمد العزم ستحطم هذه القواعد الخبيثة على رؤوس المرتزقين منها الخونة الفجرة ” .