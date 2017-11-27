” القفاري ” يوضح مفهوم ” الأراضي البيضاء “

عادل الحربي(صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل، الشيخ منصور القفاري، إن المقصود بالأراضي البيضاء في تصنيف الوزارة هو الأراضي المنصوص عليها في المادة (232) من نظام المرافعات الشرعية، وهي كل أرض فضاء لم يدع أحد إحياءها، بصرف النظر عن مدى انطباق شروط رسوم الأراضي البيضاء عليها من عدمه.

وإن المعني بتطبيق الأحكام الواردة في نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية هو وزارة الإسكان، كما سبق إيضاحه.

وأوضح القفاري، أن وزارة العدل تقوم منذ سنوات بتصنيف الأراضي كافة المتوافرة معلوماتها في كتابات العدل؛ وذلك بهدف ” رقمنة ” معلومات الأراضي، وإظهار المعلومات كافة المتعلقة بها عبر مؤشرات بوابة ذكاء الأعمال.

ونوه القفاري بالتعاون الفعَّال والمستمر بين وزارة العدل ووزارة الإسكان على مختلف الأصعدة والمشاريع المرتبطة بين الوزارتَيْن، والمبادرات ذات العلاقة، بما يحقق الفائدة للوطن والمواطن.