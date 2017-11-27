ممثلة أمريكية تبرح زوجها ضرباً.. لهذا السبب

واشنطن(صدى):

عاقبت الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا زوجها بضربه وتعريضه للإصابة في وجه وشفتيه ، معبرة عن غضبها من تمسكه بها بعد فشل قضية الطلاق التي رفعتها عليه العام الماضي وقامت بوقف الدعوة هذا الشهر .

وأوضحت المحطة الأخبارية أن حادثة التعدي بين ريفيرا وزوجها كان أثناء سيرهما معاً في الشارع ومعهم طفلهم الذي لم يبلغ من العمر 3 سنوات ، وأنه تم الأفراج عنها مقابل دفع 1000 دولار، لأن كل الأتهامات موجهه أليها .

وقدمت نايا ماري العديد من الأعمال الفنيه منها دور ” سانتانا لوبيز ” في المسلسل الكوميدي الدرامي ، ويذكر أنها تبلغ من العمر الثلاثين ، وزوجها يبلغ من العمر 34 عام .