برشلونة في طريقها للتعاقد مع إيكاردي

ماجد محمد(صدى):

حاول اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، إقناع إدارة برشلونة بالتعاقد مع ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، خلال صيف العام المقبل، رغبةً منه في تعزيز الخط الهجومي للفريق.

وأكدت مصادر عديدة على وجود علاقة صداقة قوية تربط بين ” ميسي ” و ” إيكاردي ” ، وفقاً لما أعلنه الأخير من إشادة بـ ” ميسي ” كونه أفضل لاعب في العالم، طبقاً لما ذكره موقع ” دون بالون ” الإسباني.

وأشار الموقع إلى أن طلب ميسي تحول إلى تهديد لريال مدريد، خاصةً بعدما صرح مراراً في عدة مناسبات عن نيته في التعاقد مع ” إيكاردي ” لتقوية الفريق وسد العجز الهجومي من خلاله.