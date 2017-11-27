” التعليم ” : تمكين أطباء المراكز الصحية من دخول المدارس

حمود العنزي(صدى):

وجه الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصي، نائب وزير التعليم، مسئولي إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات بتمكين طبيب وممرض المركز الصحي الذي تتبع له المدرسة من الدخول إلى المدرسة أثناء وقت الدوام الرسمي بعد إبراز بطاقة العمل وخطاب من إدارة المركز الصحي موجه إلى المدرسة يتضمن السماح للطبيب والممرض بالدخول إلى المدرسة.

وطالب نائب وزير التعليم، بتمكين الفرق الطبية الوقائية من الدخول إلى المدرسة بعد التنسيق مع إدارة التعليم وإدارة الشؤون الصحية بوزارة الصحة في ذلك، وكذلك السماح لفرق الهلال الأحمر السعودي بالدخول للمدرسة في حالة الطوارئ .