إيفانكا ترمب تصل الهند بسيارة مصفحة

واشنطن(صدى):

تصل إيفانكا ترمب غدًا الثلاثاء، إلى مدينة حيدر آباد الهندية للمشاركة في قمة ريادة الأعمال العالمية، في ظل انتشار معلومات حول رفض وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون، إرسال كوادر رفيعي المستوى مع ابنة الرئيس إلى الهند.

غير أن البعض من كبار رجال الأعمال انضموا إلى الوفد الأميركي للمشاركة في هذا المؤتمر الذي يجمع أكثر من 1200 رجل أعمال من 150 بلدا.

وحظرت السلطات المتسولين من الانتشار في الشوارع، وحشدت أكثر من 10 آلاف عنصر أمن لهذه الزيارة التي ستتنقل خلالها ترمب بسيارتها الخاصة المضادة للرصاص، وسيتولى عناصر من الاستخبارات الأمريكية حمايتها.

ومن المرتقب أن تكون الابنة البكر للرئيس ترمب المتحدثة الرئيسية إلى جانب رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، في القمة التي تستضيفها حيدر آباد الممتدة على مدى 3 أيام، وتحتضن مدينة حيدر آباد الواقعة جنوب الهند الفروع المحلية لمجموعات مثل ” جوجل ” و ” فيسبوك ” و ” أمازون ” .