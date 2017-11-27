هوساوي يقترب من الرحيل عن صفوف النصر

طلال الغامدي(صدى):

أقترب عمر هوساوي، لاعب النصر، الدخول في المنطقة الحرة، يناير المقبل حيث ينتهي عقده في يوليو المقبل، ولم يتواصل الطرفان بحثاً عن تمديد المدافع الدولي مع ناديه.

وسرت أنباء إعلامية خلال الأسبوع الماضي حول تواصل إدارة النصر ولاعبها الدولي بشأن تمديد تعاقده مع النادي الأصفر قبل دخوله الفترة الحرة مطلع يناير المقبل.

جدير بالذكر أن عمر هوساوي 31 عاماً أبرم عقده الحالي مع النصر في يناير 2014 ولمدة 4 أعوام، وهو العقد الثاني الذي يوقعه مع الأصفر منذ انتقاله إليه قادماً من الشعلة مطلع عام 2011.