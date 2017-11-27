حارس الأهلي يحتفل بفريق الأحلام الآسيوي بطريقته

ماجد محمد(صدى):

احتفل ياسر المسيليم، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني، باختياره ضمن فريق الأحلام لدوري أبطال آسيا 2017، بطريقته الخاصة.

ونشر حارس الأهلي صورة فريق الأحلام لدوري أبطال آسيا 2017، والتي يتواجد فيها كأساسي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، ولم يُعلق عليها، مُكتفيًا برموز تُعبر عن سعادته.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن عن فريق الأحلام لدوري أبطال آسيا 2017، اليوم الاثنين، وجاءت كالتالي: في حراسة المرمى ياسر المسيليم “ الأهلي ” ، وفي الدفاع ثنائي الهلال محمد البريك وأسامة هوساوي، فينغ إكسياوتنغ “ غوانغزو إيفرغراند ” ، وحسين ماهيني “ بيرسبوليس ” .

ويتكون خط الوسط من عمر عبدالرحمن عموري “ العين ” ، باولينيو “ غوانغزو إيفرغراند ” ، كارلوس إدواردو ” الهلال ” ، وآلان كارفاليو “ غوانغزو إيفرغراند ” ، ويقود هجوم فريق الأحلام لدوري أبطال آسيا الثنائي عمر خريبين “ الهلال ” ، وهالك “ شنجهاي سيبغ ” .