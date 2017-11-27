بالفيديو.. اختيار محمد البريك أفضل لاعب في مباراتي نهائي آسيا

ماجد محمد(صدى):

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النجم محمد البريك، كأفضل لاعب في مباراتي الذهاب والإياب بين الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2017.

وكان محمد البريك، ظهر بمستوى متميز في مباراة الذهاب التي أُقيمت في الرياض، حيث مرر الكرة لزملائه 68 مرة بنسبة دقة بلغت 88.2%، وصنع 4 فرص، وكان إجمالي لمساته في مباراة الهلال وأوراوا 96 لمسة.

وحصل محمد البريك على أعلى تقييم في القائمة بـ 7.4 درجة، متفوقًا مدافع أوراوا على يوكي آبي، الذي حصل على 7.2 درجة، ثم زميله في الهلال أسامة هوساوي بـ7.1 درجة، فيما جاء السوري عمر خربين، هداف البطولة، في المركز الثامن بـ6.5 درجة.