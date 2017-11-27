محمد عبده يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع الراحل إبراهيم خفاجي

أماني الغامدي(صدى):

كشف فنان العرب محمد عبده، عن تفاصيل المكالمة الأخيرة التي جمعته بالشاعر إبراهيم خفاجي قبيل رحيله بأيام.

وقال فنان العرب، ” القناة الثقافية ” السعودية من داخل سرادق عزاء شاعر النشيد الوطني: ” كلمني خفاجي قبل دخوله المستشفى، وبرغم مرضه ودخوله الأزمة الكبيرة هاجسه وهمه الوطن، كان كاتب قصيدة لخادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ” .

وتابع: ” كلمني وأنا كنت في باريس وقال أنا بألتقي معاك إن شاء الله أول ما توصل.. كان يفتكر أني في جدة.. وكنا متواعدين نتقابل على أساس إنه نشوف القصيدة ونجهز هذا العمل، وللأسف إنه ثاني يوم دخل المستشفى وظل في الغيبوبة إلى أن توفاه الله رحمة الله عليه ” .

وأردف محمد عبده على أن إبراهيم خفاجي هو أبو الفنانين، ويسكن في وجدان الوطن والسعوديين جميعًا، مؤكدًا أنه في أنحاء المملكة يتم تأبينه يوميًّا بترديد نشيد ” سارعي للمجد والعلياء ” (السلام الوطني السعودي).