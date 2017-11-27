إدواردو يُجري عملية الرباط الصليبي بنجاح

نواف السالم(صدى):

أجرى لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو ” ، صباح اليوم الاثنين، عملية الرباط الصليبي في البرازيل، والتي تسببت في تغييبه عن فريقه حتى نهاية الموسم.

وأعلن نادي الهلال خلال حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، عن نجاح العملية، مؤكدًا أن الحالة الصحية للاعب تتحسن.

يُذكر أن كارلوس تعرض للإصابة خلال مباراة ذهاب دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا الياباني في الرياض، في الدقيقة الـ5 من عمر المباراة، وحاول استكمال المباراة متحاملًا على إصابته لكنه لم يستطع وخرج بديلًا في الدقيقة الـ18.

ويستكمل فريق الهلال يعاود تدريباته، مساء غد الثلاثاء، على الملعب الرديف بالنادي، على أن تكون تدريباته مغلقة حتى انتهاء أعمال الزراعة الشتوية للملعب الرئيسي بالنادي.