الجمعة.. ” الفيفا ” يسحب قرعة كأس العالم بروسيا بآلية جديدة

طلال الغامدي(صدى):

أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، اليوم الاثنين، أنه سيتم سحب قرعة مجموعات كأس العالم يوم الجمعة المقبل في روسيا بآلية جديدة.

وأوضح موقع الفيفا، أنه سيتم وضع كرة حمراء تحمل اسم روسيا ضمن الوعاء الذي يضم منتخبات التصنيف الأول، لكن لن يتم سحب هذه الكرة، حيث سيوضع منتخب روسيا بشكل تلقائي على رأس المجموعة الأولى بصفته المستضيف.

وأضاف: ” ثم تبدأ القرعة بسحب الكرات من وعاء التصنيف الأول، لتوزيعها على المجموعات قبل أن تبدأ المرحلة التالية بتوزيع منتخبات التصنيف الثاني، وبعد انتهاء تسكين منتخبات التصنيف الثاني في المجموعات، تُسحب كرات التصنيف الثالث التي من بينها منتخب مصر ثم انتهاء القرعة بوعاء التصنيف الرابع ” .

ويضمن الفيفا من خلال القرعة عدم وقوع منتخبين من نفس القارة في مجموعة واحدة، باستثناء قارة أوروبا التي يشارك منها 14 فريقا، وهو ما يفرض وجود فريقين أوروبيين في 6 مجموعات من الـ 8.