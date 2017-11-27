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سعد الحريرى يهدد بالاستقالة

سعد الحريرى يهدد بالاستقالة
بيروت(صدى):

هدد سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان، اليوم الاثنين، بالاستقالة إذا لم يتوقف حزب الله المدعوم من إيران، عن التدخل خارجيا وأن يقبل سياسة ” الحياد ” لوضع نهاية للأزمة السياسية فى بلاده.

وأضاف الحريرى فى مقابلة مع شبكة (سى نيوز) التلفزيونية الفرنسية ” لا أريد حزبا سياسيا فى حكومتى يتدخل فى دول عربية ضد دول عربية أخرى ” ، وتابع ” أنا فى انتظار الحياد الذى اتفقنا عليه فى الحكومة… لا يمكننا أن نقول شيئا ونفعل شيئا آخر ” .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 38789 ] نشر منذ 2 ساعتين

منيح ,,

[ عدد التعليقات: 4158 ] نشر منذ 1 ساعة

حسن زميره سيدمر لبنان مهما كلفه الامر

فريح نفسك يا حريري

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