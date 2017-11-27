سعد الحريرى يهدد بالاستقالة
هدد سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان، اليوم الاثنين، بالاستقالة إذا لم يتوقف حزب الله المدعوم من إيران، عن التدخل خارجيا وأن يقبل سياسة ” الحياد ” لوضع نهاية للأزمة السياسية فى بلاده.
وأضاف الحريرى فى مقابلة مع شبكة (سى نيوز) التلفزيونية الفرنسية ” لا أريد حزبا سياسيا فى حكومتى يتدخل فى دول عربية ضد دول عربية أخرى ” ، وتابع ” أنا فى انتظار الحياد الذى اتفقنا عليه فى الحكومة… لا يمكننا أن نقول شيئا ونفعل شيئا آخر ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38789 ] نشر منذ 2 ساعتين
منيح ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4158 ] نشر منذ 1 ساعة
حسن زميره سيدمر لبنان مهما كلفه الامر
فريح نفسك يا حريري