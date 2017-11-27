سعد الحريرى يهدد بالاستقالة

بيروت(صدى):

هدد سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان، اليوم الاثنين، بالاستقالة إذا لم يتوقف حزب الله المدعوم من إيران، عن التدخل خارجيا وأن يقبل سياسة ” الحياد ” لوضع نهاية للأزمة السياسية فى بلاده.

وأضاف الحريرى فى مقابلة مع شبكة (سى نيوز) التلفزيونية الفرنسية ” لا أريد حزبا سياسيا فى حكومتى يتدخل فى دول عربية ضد دول عربية أخرى ” ، وتابع ” أنا فى انتظار الحياد الذى اتفقنا عليه فى الحكومة… لا يمكننا أن نقول شيئا ونفعل شيئا آخر ” .