” الأرصاد ” تُحذر أهالي الرياض من سقوط أمطار رعدية

عادل الحربي(صدى):

حذرت هيئة الأرصاد والبيئة، اليوم الاثنين، أهالي منطقة الرياض من سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة، في إنذار مبكر لها.

وقال الهيئة إن الحالة المطرية تشمل مناطق الرياض والثمامة و حوطة سدير ورماح والأجزاء المجاورة لها، متجه شرقًا، مشيره إلى ان هذه المناطق تشهد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية.

وأكدت أنه من المتوقع سقوط الأمطار في الفترة بين الساعة الـ9 مساء الاثنين حتى الـ1 صباح الثلاثاء.