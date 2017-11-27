صورة نادرة للأميرة الراحلة مضاوي في حضن الملك المؤسس

علي القحطاني(صدى):

نشر مركز الدراسات والبحوث في مؤسسة الملك سعود، صورة نادرة للأميرة الراحلة مضاوي بنت عبدالعزيز، في طفولتها برفقة والدها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.

ويظهر في الصورة التي نشرها المركز اليوم الاثنين الملك عبدالعزيز وهو داخل سيارته والأميرة مضاوي في حضنه، وعلى جانب السيارة ابناه الأميران محمد ومنصور.

جدير بالذكر أن الديوان الملكي أعلن في بيانٍ اليوم الإثنين، عن وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود، مشيراً إلى أن الفقيدة سيُصلى عليها غداً الثلاثاء، بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.