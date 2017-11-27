صبا مبارك تكشف عن التشابه بينها وبين ” أحلام ” في حكايات بنات

أماني الغامدي(صدى):

أعربت الفنانة الأردنيه، صبا مبارك، عن امتنانها لقيامها بدورها في مسلسل حكايات بنات الذي تم عرض الجزئي الثاني والثالث منه في شهر ديسمبر الماضي ،مشيرة إلى أنه قفزه في مشوارها الفني .

وأكدت صبا أن هناك صفات كثيرة مشتركة بينها وبين شخصية أحلام التي جسدتها في هذا العمل الدرامي ، قائلة: ” أحلام تشبهني في طموحها وعنادها وتصرفاتها العشوائية ولا أنكر أنها أثرت في شخصيتي بشكل كبير ” .

ويذكر أنه تم تصوير و عرض 3 أجزاء من مسلسل حكايات بنات حتي الآن ، وقد حاز علي نسبة مشاهدة عاليه علي مواقع اليوتيوب، والتليفزيون على مستوى عربي، و ينتظر الجمهور الجزء الرابع الذي لم يتم تصويره حتي الآن بشغف.