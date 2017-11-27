” الرياض في قلب أبوظبي “‬ يصل للترند

عادل الحربي(صدى):

تفاعل عدد من المغردين مطلقين وسمًا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: (#الرياض في قلب_أبوظبي‬ ) وصل للترند في غضون ساعات قليلة، معبرين خلاله عن عمق العلاقة بين البلدين، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات إطلاق اسم ” مدينة الرياض ” على المشروع الإسكاني الأضخم في أبوظبي.

‏وقال الكاتب والروائي الإماراتي محمد النعيمي: ” يوم بعد يوم تتعمق العلاقات الإماراتية السعودية أكثر؛ مشاريع مباركة تُفرح الصديق وتغيظ العدو ” .

فيما قال المواطن السعودي خالد الفالح: ” توافق الرؤى وثبات المواقف هما القاسم المشترك بين البلدين الشقيقين، وكما أن الإمارات قيادةً وشعباً يكنّون لنا المحبّة فليعلموا أننا لا نقل عنهم وفاءً فحبنا لهم تبرهنه المواقف على المستويين السياسي والشعبي.. دامت لنا الإمارات عزيزةً شامخةً أبيّة ” .

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وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع (مدينة الرياض) نحو 8 آلاف هكتار، أي ما يعادل 85 في المئة من مساحة جزيرة أبوظبي، وتشكل ما يقارب 45 في المئة من إجمالي الأراضي السكنية في أبوظبي، وتبعد مسافة 30 كلم عن مركز المدينة.

ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للوجهة إلى أكثر من 200 ألف نسمة مع نهاية العمل بالمشروع؛ ليكون واحدًا من أبرز المشاريع السكنية في المنطقة.