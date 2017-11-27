بالفيديو.. عضو شورى: من حق الجمهور سبنا وشتمنا
أوضح رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، الدكتور عبدالله الفوزان، أن عضو المجلس يعمل بجد طوال مدة وجوده بالمجلس، ولا يذهب ليشرب الشاي والقهوة، مؤكدًا أن دور المجلس رقابي وتشريعي.
وقال الفوزان، في برنامج ” يا هلا ” على ” روتانا خليجية ” ، أن الأعضاء مؤتمنون من ولي الأمر على هموم الشعب، وعليهم أن يقوموا بهذه المهمة، وأن حنق الجمهور عليهم يدفعهم للعمل، مؤكدا: ” من حق الجمهور وخله يسبنا ويشتمنا، لأنه لو لم يفعل ذلك ما راح نتحرك ” .
وأشار إلى أن دور المجلس مع الجهات المعنية رقابي وتشريعي، يشمل أيضا مساءلة تلك الجهات، بما فيهم الوزراء الذين يُستدعون إلى المجلس، مؤكدا أنهم يحتاجون إلى دعم أكبر في الجزء الرقابي.
د. عبدالله الفوزان
جئنا للشورى كمؤتمنين على هموم الشعب، ولا نذهب للمجلس كي نشرب شاي وقهوة..
إذا كان عضو الشورى "ميت" كما يقول البعض فهناك #الملك_سلمان و #محمد_بن_سلمان يقولون له "مع السلامة"..@amfozan@khaledaloqaily pic.twitter.com/coCUjTODYQ
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٢٧ نوفمبر، ٢٠١٧
سيرووم[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا تخاف مو مقصرين معكم
في كل مكان اسبكم وألعن ابو الطيب فيكم
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني ماتتحركون الا بالسب والشتم
طيب ماطلبت شي
بس لاتزعلون بعدين😂😂😂😂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38789 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب + اوكيه ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23194 ] نشر منذ 1 ساعة
واحد يقول بلا مواطن بلا بطيخ
يستفز المواطنين
وش تتوقع يعني🤔
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3437 ] نشر منذ 1 ساعة
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