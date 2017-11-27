بالفيديو.. عضو شورى: من حق الجمهور سبنا وشتمنا

نايف السالم(صدى):

أوضح رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، الدكتور عبدالله الفوزان، أن عضو المجلس يعمل بجد طوال مدة وجوده بالمجلس، ولا يذهب ليشرب الشاي والقهوة، مؤكدًا أن دور المجلس رقابي وتشريعي.

وقال الفوزان، في برنامج ” يا هلا ” على ” روتانا خليجية ” ، أن الأعضاء مؤتمنون من ولي الأمر على هموم الشعب، وعليهم أن يقوموا بهذه المهمة، وأن حنق الجمهور عليهم يدفعهم للعمل، مؤكدا: ” من حق الجمهور وخله يسبنا ويشتمنا، لأنه لو لم يفعل ذلك ما راح نتحرك ” .

وأشار إلى أن دور المجلس مع الجهات المعنية رقابي وتشريعي، يشمل أيضا مساءلة تلك الجهات، بما فيهم الوزراء الذين يُستدعون إلى المجلس، مؤكدا أنهم يحتاجون إلى دعم أكبر في الجزء الرقابي.