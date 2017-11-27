كردستان العراق: نحترم قرار المحكمة بـ ” عدم دستورية ” الاستفتاء

أربيل(صدى):

أكد رئيس وزراء كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، اليوم الإثنين، على احترام قرار المحكمة الاتحادية العراقية بـ ” عدم دستورية ” الاستفتاء الذي أجراه الإقليم على استقلاله، مضيفًا أن بغداد لا تزال ” غير مستعدة للحوار ” .

وقال بارزاني خلال مؤتمر صحافي في أربيل، ” إن الحكومة الاتحادية في بغداد ما زالت تخاطب الإقليم عبر وسائل الإعلام، ونعتقد أن المشاكل بين بغداد وأربيل يجب أن تحل بحوار جدي ” .

وأضاف: ” أليس الكردي الذي يداوم في المعابر الحدودية والمطارات عراقيا؟ أو هل يريدون أن يأتوا بموظفين يتحدثون اللغة العربية؟ ” .