أهم العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة السيارة عند الازدحام

متابعات(صدى):

اليوم ستتعرفون على موضوع مهم جداً وهو حول حرارة السيارة ، حيث تجد أن حرارة السيارة ترتفع عند الازدحام او التوقف بالسيارة وترك المحرك شغال ، في حين عند زيادة سرعة السيارة عند السير بها تجد أن الحرارة تنخفض ، في هذا الموضوع ستتضح لكم أهم العوامل أو الاسباب التي قد تؤدي الى مثل هذا العطل بشكل مختصر وهي كالتالي :

– أولا : ضعف في بطارية السيارة ، وهذا لايحدث في جميع السيارات ، حيث أنه عندما تكون بطارية السيارة ضعيفة أو وجود مشكل كهربائي بها ، لاتشتغل القطع الكهربائية في السيارة بالشكل المطلوب ومن بينها مراوح الردياتير ، حيث لاتكون سرعة دورانها بالقوة الكافية ، لهذا يجب الانتباه لهذه النقطة والتأكد من حالة بطارية السيارة ،

– ثانيا : عدم اشتغال السرعة الثانية للمراوح ، وهنا يجب أولا فحص الريلاي والفيوز الخاص بها ، كما يجب فحص الأسلاك والتوصيلات الكهربائية والتأكد منها لماذا لاتعمل السرعة الثانية بها

– ثالثا : المراوح كغيرها من القطع الاخرى في السيارة قد تتعرض للتلف أو للاهتراء بسبب نهاية عمرها الافتراضي ، مما يؤدي الى قلة دورانها وعدم عملها بالشكل الكافي الذي يبرد مياه الردياتير ، وهنا قد تحتاج الى تغيير

– رابعا : وجود خلل في غطاء الردياتير قد يكون تعرض للتلف ، فهو يسبب مثل هذه الاعطال

– خامسا : الردياتير يحتاج الى تنظيف ، بسبب الأوساخ أو الترسبات التي تعيق مرور المياه بداخله ، وكذلك بسبب استعمال المياه العادية بدل المياه الخاصة بالرادياتير مما يعجل بتلفه.