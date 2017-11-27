  • الإثنين 27

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. عالم السيارات
  3. أهم العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة السيارة عند الازدحام

أهم العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة السيارة عند الازدحام

أهم العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة السيارة عند الازدحام
متابعات(صدى):

اليوم ستتعرفون على موضوع مهم جداً وهو حول حرارة السيارة ، حيث تجد أن حرارة السيارة ترتفع عند الازدحام او التوقف بالسيارة وترك المحرك شغال ، في حين عند زيادة سرعة السيارة عند السير بها تجد أن الحرارة تنخفض ، في هذا الموضوع ستتضح لكم أهم العوامل أو الاسباب التي قد تؤدي الى مثل هذا العطل بشكل مختصر وهي كالتالي :

– أولا : ضعف في بطارية السيارة ، وهذا لايحدث في جميع السيارات ، حيث أنه عندما تكون بطارية السيارة ضعيفة أو وجود مشكل كهربائي بها ، لاتشتغل القطع الكهربائية في السيارة بالشكل المطلوب ومن بينها مراوح الردياتير ، حيث لاتكون سرعة دورانها بالقوة الكافية ، لهذا يجب الانتباه لهذه النقطة والتأكد من حالة بطارية السيارة ،

– ثانيا : عدم اشتغال السرعة الثانية للمراوح ، وهنا يجب أولا فحص الريلاي والفيوز الخاص بها ، كما يجب فحص الأسلاك والتوصيلات الكهربائية والتأكد منها لماذا لاتعمل السرعة الثانية بها

– ثالثا : المراوح كغيرها من القطع الاخرى في السيارة قد تتعرض للتلف أو للاهتراء بسبب نهاية عمرها الافتراضي ، مما يؤدي الى قلة دورانها وعدم عملها بالشكل الكافي الذي يبرد مياه الردياتير ، وهنا قد تحتاج الى تغيير

– رابعا : وجود خلل في غطاء الردياتير قد يكون تعرض للتلف ، فهو يسبب مثل هذه الاعطال

– خامسا : الردياتير يحتاج الى تنظيف ، بسبب الأوساخ أو الترسبات التي تعيق مرور المياه بداخله ، وكذلك بسبب استعمال المياه العادية بدل المياه الخاصة بالرادياتير مما يعجل بتلفه.


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *