اغتيال ضابط عراقي رفع العلم على كركوك
اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الإثنين، النقيب ” أحمد الجراح ” في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، وأردوه قتيلًا أمام منزله في منطقة الحرية وسط العاصمة بغداد.
وأحمد الجراح هو الذي ظهر في صور متداولة وهو يرفع العلم العراقي على مبنى مجلس محافظة كركوك بعد دخول جهاز مكافحة الإرهاب إليها في السادس عشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38778 ] نشر منذ 14 دقيقة
دام الصفويون يعيثون فساداً باالعراق ، فلن تقوم لهم قائمه ، لا العرب ولا الكرد ,,
,, اخرجوا الصفويين النجوس من يلادكم وتزين اموركم ,,
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 14 دقيقة
الظاهر متجهين لحرب أهلية
بعد داعش
ماعرف لكم الا الحجاج
العراق ارض الشقاق والنفاق