اغتيال ضابط عراقي رفع العلم على كركوك

بغداد(صدى):

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الإثنين، النقيب ” أحمد الجراح ” في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، وأردوه قتيلًا أمام منزله في منطقة الحرية وسط العاصمة بغداد.

وأحمد الجراح هو الذي ظهر في صور متداولة وهو يرفع العلم العراقي على مبنى مجلس محافظة كركوك بعد دخول جهاز مكافحة الإرهاب إليها في السادس عشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.