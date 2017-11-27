تكريم خفاجي في حفلة افتتاح معرض جدة للكتاب
وجه وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، بتكريم شاعر الوطن الراحل إبراهيم خفاجي في حفلة افتتاح معرض جدة الدولي للكتاب، الذي سينطلق في 14 ديسمبر الجاري ويستمر لمدة 10 أيام.
وأكدت مصادر صحفية، أن العواد وجه اللجنة الثقافية في المعرض بإقامة أمسية فنية وثقافية عن تراث الراحل.
الروقي[ عدد التعليقات: 198 ] نشر منذ 47 دقيقة
المكرمه عند ربه يا مكرمه والا عذاب الييم ….
والا على طاري المكرمه حين توفي الامير سلطان بن عبدالعزيز امي شافت حلم شافت ابوها المتوفي يقول سلطان جانا ونبى نذبح له ذبيحه …
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 44 دقيقة
..إقامة أمسية فنية وثقافية عن تراث الراحل…؟
اصلح الله حالكم … الرجل دحين في قبره واحوج ما يكون للدعاء والصدقات… وانتم اقامة امسيه فنيه ويمكن فيها المزمار الينبعاوي والسمسميه ..