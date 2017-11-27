تكريم خفاجي في حفلة افتتاح معرض جدة للكتاب

نايف السالم(صدى):

وجه وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، بتكريم شاعر الوطن الراحل إبراهيم خفاجي في حفلة افتتاح معرض جدة الدولي للكتاب، الذي سينطلق في 14 ديسمبر الجاري ويستمر لمدة 10 أيام.

وأكدت مصادر صحفية، أن العواد وجه اللجنة الثقافية في المعرض بإقامة أمسية فنية وثقافية عن تراث الراحل.