حمود العنزي(صدى):

ضمن سلسلة ” تعرف على حقك ” ، أعلنت جمعية حماية المستهلك، 5 نصائح للمستهلكين عند عزمهم شراء سلعة بالتقسيط.

وقالت الجمعية عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه عند وجود أي ملاحظات على شركات التقسيط فيتم تقديم البلاغات والشكاوى إلى وزارة التجارة والاستثمار على الرقم (1900).

وقدمت 5 نصائح عند شراء سلعة بالتقسيط كالتالي:

1- تأكد من أن الشركة أو المؤسسة مرخصة من قبل وزارة التجارة والاستثمار.

2- احتفظ بنسخة أصلية من عقد التقسيط.

3- يوضح في العقد وصف كامل للسلعة، ومقدار الثمن والدفعة المقدمة، والمبلغ المتبقي ومبالغ الدفعات، وعددها، وأوقاتها، وشروط الوفاء بالثمن، وأي بيانات أو شروط يتم الاتفاق عليها.

4- لا يجوز للبائع المطالبة بفسخ العقد في حال كان المشتري ملتزما في دفع الأقساط وتأخر عن دفع قسط واحد.

5- لا يجوز للبائع تقاضي مصروفات إضافية كتوصيل المنتج للمشتري إذا كان في نفس المنطقة.