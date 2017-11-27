تعرف على أضرار تشغيل المحرك على الحمل الخالي

متابعات(صدى):

من المعروف ان الحمل الخالي هو ما يتم عند تشغيل المحرك والسيارة متوقفة والبقاء هكدا لفترة , بحيث تكون سرعة دوران المحركة منخفضة لاتتعدى 800 لفة في الدقيقة , ويكون ناقل الحركة في وضع الحياد أي مفصولا عن المحرك , ونحتاج الى تشغيل السيارة في الحمل الخالي عند اشارات المرور أو عند التوقف لفترة قصيرة , واما لتسخين السيارة في الصباح

كما أشرنا من خلال العنوان فتشغيل المحرك على الحمل الخالي تؤدي الى عدة أضرار وأهمها :

– استهلاك كبير للوقود

– عدم المحافظة على البيئة بحيث تزيد من كمية الغازات الملوثة

– تقليل العمر التشغيلي للمحرك

– تزيد من تأكل المحرك

ولتجنب هذه المشاكل كل ماعليك فعله هو التقليل من استخدام المحرك على الحمل الخالي , وينصح بيتوقيف المحرك عن العمل عند التوقف لمدة قد تتعدى الخمس دقائق فان ابطال المحرك واعادة تشغيله مرة أخرى تتطلب وقود أقل بكثير من استمرار تشغيل المحرك على الحمل الخالي , فالسيارات الحديثة لاتحتاج في الصباح للتسخين لفترة طويلة على الحمل الخالي , بحيث تنصح أغلب الشركات بأن لاتتعدى الفترة 30 ثانية في الصباح , وينصح بترك المحرك يسخن عند السير به بوثيرة بطيئة وليس بسرعة مرتفعة.

فقد أظهرت احدى الدراسات الخاصة بترك السيارة مشتغلة عند الدخول بشكل يومي الى محل لشراء احدى حاجياتك, أنها قد تكلفك أكثر 50 لتر من الوقود سنويا فقط عند ترك السيارة لفترة ليست بالطويلة على الحمل الخالي.