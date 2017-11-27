أمير المدينة يعلن الموافقة على دفن عالم القراءات الأردني بمقبرة البقيع

نايف السالم(صدى):

أعلن أمير منطقة المدينة المنورة اليوم الإثنين، الموافقة على دفن جثمان الشيخ الدكتور محمد موسى آل نصر، في مقبرة البقيع، بناء على طلب ذويه.

وكان ” آل نصر ” ، أحد علماء الأردن والمتخصص في علوم القرآن والقراءات، توفي مساء أمس الأحد على إثر حادث مروري وقع قبيل مدينة تبوك، أثناء ذهابه لأداء مناسك العمرة، فيما أصيب مرافقوه بإصابات وصفت بالحرجة، نقلوا على إثرها لمستشفى الملك خالد عن طريق الهلال الأحمر السعودي.

والشيخ ” آل نصر ” هو أحد تلاميذ الشيخ الألباني، وله عدد من الأبحاث والكتب والرسائل تتجاوز في مجموعها الـ 100 في العقيدة والمنهج والفقه والأحكام وفي الطب النبوي.