” الإصلاح الأسري ” ينهي مشكلة ” عضل مطلقة ” 3 سنوات بالرياض

عادل الحربي(صدى):

نجح مركز الإصلاح الأسري بحي السويدي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي السويدي بمدينة الرياض، في حل مشكلة عضل استمرت لأكثر من 3 سنوات لشابة مطلقة رفض والدها رفضا قاطعا تزويجها بحجة إنجابها من زوجها السابق المدمن للمخدرات، ولا يريد لها أن تكرر التجربة لخشيته من فشلها مرة أخرى.

وبعد محاولات يائسة من قبل شقيق الفتاة لإقناع والده بالموافقة على زواج أخته من شاب حاول كثيرا الارتباط بها، ولكنه يتفاجأ دائما بالرفض المستمر من الأب، مما جعل الابن يضطر لتقديم شكوى على المحكمة ضد أبيه، والتي بدورها أحالت القضية إلى مركز الإصلاح الأسري بحي السويدي .

وقد أولى مركز الإصلاح الأسري القضية اهتماما كبيرا وسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الشاب الراغب بالزواج ووالد الفتاة من خلال تكثيف جلسات الإصلاح بينهما بإشراف مستشار أسري مؤهل وذي خبرة واسعة في هذا المجال، حتى انتهت تلك الجلسات بالصلح وبمباركة الوالد تزويج ابنته ذلك الشاب، وإصراره على عقد النكاح داخل المركز وبموافقة جميع الأطراف إيمانا منهم بأهمية دور المركز الرائد في خدمة المجتمع بكافة أطيافه.

يذكر أن المركز يستقبل المستفيدين على مدار الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الثامنة مساء، ويتشرف باستقبال المكالمات على هواتف المركز (0112662465-0558989113).