بالفيديو.. بركان ” بوبو ” المكسيكي يثور مجدداً وينثر الرعب في القرى المجاورة

مكسيكو(صدى):

في مشهد مرعب، ثار بركان ” بوبوكاتيبيتل ” ” بوبو ” ، وأوقع 3 انفجارات، واحدة منها وصلت آثارها في السماء من دخان ورماد إلى مسافة 4 كيلومترات في المسكيك.

ووفقا للمركز الوطني للوقاية من الكوارث في المكسيك، وقع الانفجار الأول في الساعة 17:11 بالتوقيت المحلي ” 23:11 توقيت غرينيتش ” ، الجمعة، وأطلق شظايا متوهجة في السماء، فيما اندلع انفجاران آخران الليلة الماضية في القرى والحقول الواقعة جنوبي مركز البركان.

ومنذ بداية عام 1990، تصنف سلطات المكسيك البركان ” بوبوكاتيبيتل ” بأنه نشط، إذ قامت بتثبيت التحذير الأصفر منذ ذلك الحين وحذرت السكان من القيام بأي أنشطة في الهواء الطلق بالقرب من مركز البركان.