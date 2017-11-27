شاهد.. إنقاذ أسيوي محتجز في أعلى برج شركات الاتصالات بتبوك

محمود البلوي(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أنه في تمام الساعة 1:13 دقيقه ظهر اليوم الإثنين الموافق 9-3-1439، وردنا بلاغ عن طريق مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك، عن وجود حالة احتجاز في أعلى برج تابعة لإحدى شركات الاتصالات؛ وذلك بحي المصيف.

وعلى الفور تم تحريك الفرق الازمة للموقع وعند الوصول تمكنت فرقة متخصصة من فرق الانقاذ لدينا لمثل هذه الحوادث من الصعود والوصول لأعلى البرج الذي يرتفع عن مستوى سطح الأرض بحوالي ٤٥ م، فوجد عامل من الجنسية الأسيوية لديه شد عضلي في القدم واجهاد صحي وبدني، وبفضل الله تم انزاله عن طريق الكرسي المخصص للإنزال.

وتم نقله للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر المتواجد بالموقع إلى مستشفى الملك فهد التخصصي لتلقي العلاج الازم .

يذكر أن مدير الدفاع المدني اللواء فاضل الشمراني كان حاضراً في موقع الحادث مع عدداً من القيادات حتى انتهاء الحادث .