استراتيجية صناعية جديدة تنقذ الاقتصاد البريطاني

لندن(صدى):

وضعت بريطانيا خطة جديدة لتعزيز اقتصادها خلال الفترة المقبلة، من خلال التركيز على الجانب الصناعي في الدولة، بالتزامن مع إعلان الحكومة لاجتذابها استثمارات ضخمة من الشركة العالمية ” ميرك آند كو ” ، المُتخصصة في الرعاية الصحية بأمريكا، ومن شركة ” كياجين ” الألمانية.

ونشرت بريطانيا ملامح الاستراتيجية الصناعية الجديدة لها، والتي تهدف إلى معالجة نقص الإنتاجية ورفع كفاءتها، فضلاً عن التركيز على صناعة السيارات والذكاء الاصطناعي، لدعم البنية الاقتصادية التحتية وتطوير بيئة العمل.

وقُدرت قيمة الاستثمارات بما يصل إلى 1.3 مليار دولار، وفقاً لمؤشرات صحيفة ” فاينانشيال تايمز ” ، وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني إلى 1.5% عام 2018.

يذكر أنه قد جرى توقعاً خلال الأسبوع الماضي بانخفاض النمو الاقتصادي البريطاني، بسبب خفض الإنتاجية التي أثرت بشكل كبير على موازنة البلاد، الأمر الذي دفع الدولة للتحرك نحو إنقاذ مركزها الاقتصادي بين دول العالم.