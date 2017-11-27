واتسآب وراء تغريم كويتية 10 آلاف دولار

خالد الظفيري(صدى):

خسرت فتاة كويتية مبلغ 3 ألاف دينار كويتي أي ما يعادل 10 آلاف دولار أمريكي بسبب محادثة على تطبيق ” واتسآب ” الشهير، حيث تقدمت صديقتها ضدها بشكوى لأنها كتبت عبارة ” ما تستحين وأهلج ما ربوج ” خلال محادثة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الواقعة بسخرية، وشارك بعضهم صورا لمحادثات مع أصدقائهم لتمتلئ الشتائم، معتبرين أن ذلك قد يكون مصدرا جيدًا لكسب المال.