واتسآب وراء تغريم كويتية 10 آلاف دولار
خسرت فتاة كويتية مبلغ 3 ألاف دينار كويتي أي ما يعادل 10 آلاف دولار أمريكي بسبب محادثة على تطبيق ” واتسآب ” الشهير، حيث تقدمت صديقتها ضدها بشكوى لأنها كتبت عبارة ” ما تستحين وأهلج ما ربوج ” خلال محادثة.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الواقعة بسخرية، وشارك بعضهم صورا لمحادثات مع أصدقائهم لتمتلئ الشتائم، معتبرين أن ذلك قد يكون مصدرا جيدًا لكسب المال.
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 2 ساعتين
اجل اللي هنا بيصيرون مليونيرات
ماغير يسبون في بعضهم
ياكثر بربكتم😂😂😂😂😂😂😂😂
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين
” ما تستحين وأهلج ما ربوج ”
ابك دحين وش هاللغه .. احس ان الكوايته مجمعين زي بليله جده
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38778 ] نشر منذ 1 ساعة
افااااا ..
,, لا لا .. كلكن متربيات ونعم التربيه ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38778 ] نشر منذ 1 ساعة
افااااا ..
,, لا لا .. كلكن متربيات ونعم التربيه ,,