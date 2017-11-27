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واتسآب وراء تغريم كويتية 10 آلاف دولار

واتسآب وراء تغريم كويتية 10 آلاف دولار
خالد الظفيري(صدى):

خسرت فتاة كويتية مبلغ 3 ألاف دينار كويتي أي ما يعادل 10 آلاف دولار أمريكي بسبب محادثة على تطبيق ” واتسآب ” الشهير، حيث تقدمت صديقتها ضدها بشكوى لأنها كتبت عبارة ” ما تستحين وأهلج ما ربوج ” خلال محادثة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الواقعة بسخرية، وشارك بعضهم صورا لمحادثات مع أصدقائهم لتمتلئ الشتائم، معتبرين أن ذلك قد يكون مصدرا جيدًا لكسب المال.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 2 ساعتين

اجل اللي هنا بيصيرون مليونيرات
ماغير يسبون في بعضهم
ياكثر بربكتم😂😂😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين

 ” ما تستحين وأهلج ما ربوج ”
ابك دحين وش هاللغه .. احس ان الكوايته مجمعين زي بليله جده

[ عدد التعليقات: 38778 ] نشر منذ 1 ساعة

افااااا ..

,, لا لا .. كلكن متربيات ونعم التربيه ,,

[ عدد التعليقات: 38778 ] نشر منذ 1 ساعة

افااااا ..

,, لا لا .. كلكن متربيات ونعم التربيه ,,

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