صور جديدة لـ ” داشيا داستر ” في اليونان

أثينا(صدى):

قدمت داشيا موديل داستر 2018 في اليونان لأول مرة حيث تم الكشف عن صور للسيارة, وقد تم وصفها كجيل جديد تماما من قبل الشركة المملوكة لرينو، ومع ذلك بدت السيارة مثل نسخة محسنة أكثر منها جيل جديد مع تحسينات شكلية في كل مكان مع بعض التحسينات الفنية على أجزاء مختلفة.

وتشمل هذه التحسينات العزل المحسن، ونظام التوجيه الكهربائي الجديد، ومجموعة متنوعة من الأدوات الجديدة التي يجب أن تروق لأصحاب السيارة، مثل نظام التحكم في صعود المرتفعات، ونظام التحذير من البقع العمياء، والمصابيح الأمامية الآلية، ونظام كاميرا متعددة الرؤية، دخول السيارة بدون مفتاح.

بالإضافة إلى ذلك، فإن السيارة تستفيد من الصادم الأمامي الجديد وغطاء المحرك الجديد لزيادة حماية المشاة، إلى جانب الوسائد الهوائية في صورة ستائر جديدة. غير ذلك فداشيا داستر 2018 تبدو إلى حد كبير دون تغيير، حتى أننا نرى استخدام نظام المعلومات والترفيه MediaNav القديم على نماذج مجهزة بشكل أفضل.

وسيحصل العملاء على فرصة الاختيار بين محركين بنزين، مع قوة 113 و123 حصان مع نظام الدفع الرباعي عند الطلب، كما ستتوفر نسخة LPG في وقت لاحق ومحركين ديزل بقوة 89 و108 حصان مع نظام دفع رباعي للموديل الثاني وناقل حركة EDC أوتوماتيك.