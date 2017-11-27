روسيا تدعو أمريكا وكوريا الشمالية إلى التهدئة
طالب ايجور مورجولوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، واشنطن وبيونج يانج بالتهدئة ووقف التهديدات المتبادلة، والانتقال إلى المحادثات، لتفادي سيناريو نهاية العالم.
وأكد الدبلوماسي الروسي، خلال كلمته التي ألقاها على هامش مشاركته في فعاليات ” نادي فالداي ” الدولي في عاصمة كوريا_الجنوبية سيؤول، أن أمريكا وكوريا الشمالية لم يرفضا خارطة الطريق الروسية للتسوية في شبه الجزيرة الكورية، مشيرًا إلى أن بيونج-يانج تلتزم بالبند الأول من هذه الخارطة ممتنعة منذ 15 سبتمبر عن إجراء تجارب صاروخية، محذرًا من خطورة مواصلة واشنطن وحلفائها مناوراتهم العسكرية في المنطقة ووصفها بأنها “ تزيد الوضع تعقيدا ” .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين
لتفادي سيناريو نهاية العالم…..
ادعوا القوى العضمى روسيا وامريكا… بترشيح العريف محماس كمبعوث تهدأة للتفاوض بين البلدين …