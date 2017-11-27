روسيا تدعو أمريكا وكوريا الشمالية إلى التهدئة

موسكو(صدى):

طالب ايجور مورجولوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، واشنطن وبيونج يانج بالتهدئة ووقف التهديدات المتبادلة، والانتقال إلى المحادثات، لتفادي سيناريو نهاية العالم.

وأكد الدبلوماسي الروسي، خلال كلمته التي ألقاها على هامش مشاركته في فعاليات ” نادي فالداي ” الدولي في عاصمة كوريا_الجنوبية سيؤول، أن أمريكا وكوريا الشمالية لم يرفضا خارطة الطريق الروسية للتسوية في شبه الجزيرة الكورية، مشيرًا إلى أن بيونج-يانج تلتزم بالبند الأول من هذه الخارطة ممتنعة منذ 15 سبتمبر عن إجراء تجارب صاروخية، محذرًا من خطورة مواصلة واشنطن وحلفائها مناوراتهم العسكرية في المنطقة ووصفها بأنها “ تزيد الوضع تعقيدا ” .