بالصور.. ” تقنية الغذاء ” بالرياض تساهم في رفع نسب السعودة بالشركات الوطنية

علي القحطاني(صدى):

تمكنت كلية التقنية بالرياض من خلال أقسامها وتخصصاتها، من توفير شباب سعودي مؤهل، ورفع نسب السعودة في الشركات الوطنية، بما يحقق رؤية المملكة 2030، في سد احتياجات القطاع الخاص وظيفياً.

كما تم افتتاح القسم بداية العام التدريبي 1426هـ، ويضم 15 مدرباً من حملة الماجستير والدكتوراه المتخصصين في المجال، وبلغ عدد المتدربين في القسم أكثر من 800 متدرب حالياً.

وأوضح عميد الكلية التقنية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الغانم، أن التدريب التخصصي بشقيه النظري والعملي في ذلك البرنامج يركز على مجالات تركيب المكونات الرئيسية للأغذية، وظروف فساد الأغذية، وسلامة الأغذية من خطوات تصنيع الأغذية وطرق حفظها الأنظمة والمواصفات والمقاييس للأغذية، بالإضافة إلى مراقبة تسمم الأغذية والأوبئة المرتبطة بذلك، والاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية، وتعزيز التثقيف الصحي.