بالفيديو.. صحافي لبناني يفوز برئاسة هندوراس

تيغوسيغالبا(صدى):

تمكن صحافي رياضي ونجم تلفزيوني، لبناني الأصل، من الفوز بالنسبة الأكبر من الأصوات في انتخابات رئاسية جرت أمس الأحد في هندوراس، الواقعة بأمريكا الوسطى بين غواتيمالا وإل سلفادور ونيكاراغوا، طبقا لمعظم النتائج الجزئية حتى صباح اليوم الاثنين، والتي أكدت تقدم سلفادور نصر الله على 8 مرشحين، أهمهم رئيس البلاد الراغب بالتجديد.

نصرالله هو مرشح يساري معارض، اسمه الكامل Salvador Nasralla Sallum لأن والدته، وهي من التشيلي، لبنانية الأصل أيضا، من عائلة سلوم، وتقدم بالانتخابات الرئاسية في هندوراس البالغ سكانها أكثر من 9 ملايين، على رئيسها المنتهية ولايته، أورلاندو إيرنانديس، كما على 8 مرشحين آخرين للرئاسة، وفاز عليهم جميعا.

وأعلنت المحكمة العليا المشرفة على نتائج الانتخابات في البلاد، صباح اليوم الاثنين، عن حصول نصر الله، البالغ 64 سنة، على 45.17% من الأصوات، مقابل 40.21 % حصل عليها ايرنانديس، بعد فرز 10 آلاف و367 صندوق اقتراع.

سلفادور نصر الله، مولود في العاصمة Tegucigalpa لكنه نشأ وشب في التشيلي، حيث تخرج من إحدى جامعاتها بالهندسة المدنية، وهو معروف في هندوراس كمذيع تلفزيوني رياضي شهير، ومقدم مسابقة ملكة جمال هندوراس، وسبق أن كتبت عنه “العربية.نت” في فبراير الماضي، عند عثور الشرطة على ملكة جمال البلاد، مارسيا خوسيه ألفارادا، البالغة 19 عاما، قتيلة هي وشقيقتها التي اختفت معها طوال أسبوع، فلاحق نصر الله قضيتها، إلى أن اعتقلت الشرطة الهندورية قاتلها، وهو صديق شقيقتها.

ونصر الله متزوج منذ العام الماضي من هندورية اسمها Iroshka Alvir التي تصغره سنا بأكثر من 38 سنة، فقد ولدت في 1991 وترعرت بمدينة في الشمال الهندوري، وهي بحسب مطالعة ” العربية.نت ” لسيرتها في مواقع إخبارية محلية، عارضة أزياء، وشاركت في 2015 بمسابقة ملكة جمال هندوراس، ولها ظهورات تلفزيونية محلية في شؤون اجتماعية عدة، ومرشحة حاليا لمقعد نيابي، وفي الفيديو أعلاه نراهما معا.