8 معلومات عن خطيبة الأمير هاري

لندن(صدى):

أعلن القصر الملكي في بريطانيا أن الأمير هاري الخامس في ترتيب ولاية العرش سيتزوج من ميجان ماركل الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية.

وفيما يلي 8 معلومات عن ميجان ماركل عضوة العائلة المالكة الجديدة.

ميجان ماركل اسمها الحقيقي راشيل ميجان ماركل

ولدت في 4 أغسطس 1981 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا

والدها يعمل مديرًا للإضاءة وأمها تعمل أخصائية اجتماعية ومدربة لليوجا

التحقت ميجان ماركل بمدرسة ابتدائية خاصة قبل أن تدرس في الكلية الكاثوليكية للبنات

تخرجت في وقت لاحق من كلية الاتصالات بجامعة نورث ويسترن في عام 2003، وبعد ذلك اتجهت لمجال التمثيل

اشتهرت ميجان ماركل بأدائها لشخصية راتشيل زين في مسلسل الدراما الأميركي سوتس أو دعاوى قضائية

كان أول ظهور للأمير هاري مع ميجان ماركل بشكل علني في سبتمبر الماضي

خطب الأمير هاري ميجان ماركل في وقت سابق من الشهر الجاري وتم الإعلان اليوم

جدير بالذكر أن الأمير هاري هو ثاني أبناء ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز من زوجته الأولى ديانا أميرة ويلز، ويعتبر الخامس في ترتيب عرش بريطانيا بعد والده الأمير تشارلز وشقيقه الأكبر الأمير ويليام وابن أخيه الأمير جورج لوي وابنة أخيه.